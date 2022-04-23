Efsane, Süper Lig'e geri döndü

Çetinkaya, güçlü rakibi Esentepe'yi Arda'nın 3 ve Cemal Kurt'un golleriyle farklı mağlup ederek bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Esentepe ise playoff yolunda yara aldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ümit Enes, Murat İzci

Çetinkaya: Ozan (88.Dk Atakan), Abbas, Behiç (88.Dk İsmail), Mustafa Atlar, Ertan (76.Dk Halil), Burak, Arda (89.Dk Erhan), Recep, Cemal, Emre Nazik (76.Dk Tunç), Yusuf

Esentepe: Onur, Nersin (31.Dk Şenol), Mehmet Demir, Emre Mutlu, Eser (64.Dk Emek), Mahmut (31.Dk Mustafa Soytürk), Hüseyin Deynekli, İlyas, Semih, Salih (64.Dk Hüseyin Ermiş),Devran (66.Dk İsmet)

Goller:8,27 ve 83.Dk Arda, 13.Dk Cemal (Çetinkaya)- 49.Dk (P) Eser (Esentepe)



Birinci Ligde 28. hafta maçları bugün oynandı. Birinci Lig lideri Çetinkaya, bugün ligin güçlü ekiplerinden Esentepe’yi, Atatürk Stadında konuk etti. Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği Çetinkaya –Esentepe maçını 4 - 1 kazanan Çetinkaya, bitime 2 hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantiledi. Sıralamada 3. sırada yer alan Miracle Değirmenlik ile arasında 10 puan fark bulunan sarı kırmızılılar, aldıkları 3 puan ile bitime 2 hafta kala ilk hedefine ulaştı. Çetinkaya, kalan 2 haftada şampiyonluk hedefine ulaşmaya çalışacak.

8.Dk: Çetinkaya atağında Emre Nazik soldan topu ceza alanına kesti. Esentepe kalecisi Onur’dan seken topu Arda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-0 Esentepe

11.Dk: Çetinkaya atağında Emre’nin pasıyla topla buluşan Behiç’in vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.

13.Dk: Çetinkaya atağında Emre Nazik’in mükemmel pasıyla sağdan ceza alanına giren Cemal bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. ÇETİNKAYA 2-0 Esentepe

24.Dk : Esentepe atağında Hüseyin Deynekli’nin sağdan ortasında Semih, Yusuf’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eser’in vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi.

27.Dk: Çetinkaya atağında savunma arkasına sarkan Arda ceza alanına girer girmez vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Çetinkaya 3-0 Esentepe

49.Dk : Esentepe atağında Hüseyin Deynekli sağdan ceza alanına girdi ve Yusuf’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eser topu filelere gönderdi. Çetinkaya 3-1 Esentepe

75.Dk: Çetinkaya atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Arda’nın vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi

79.Dk: Çetinkaya atağında Halil Türen’in pasıyla savunma arkasına sarkan Arda kaleci Onur’dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak savunma topu çizgiden uzaklaştırdı

83.Dk :Çetinkaya atağında Recep soldan ceza alanına girdi ve pasını altı pas üzerinde bomboş durumdaki Arda’ya aktardı. Arda’nın vuruşunda top filelere gitti. Çetinkaya 4-1 Esentepe

