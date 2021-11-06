Düzkaya’ya değişim yaradı

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Olgun Canik, Engin Akkagün

Düzkaya: Ali Karal, Uğurcan, Uğur, Mehmet Kuşçu, Can (Dk.63 Bilal), Önder (Dk.63 Cemal), Yağış (Dk.78 Arif), Serkan, Mıchael (Dk.63 Salih), Mehmet Çiçen, Furkan (Dk.80 Hüseyin Türk)

Esentepe: Onur, Nersin, Şenol, Emre, Tuğra (Dk.46 Semih), Emek, Ege, Hüseyin Deynekli, Salih (Dk.67 Hüseyin Ermiş), Devran (Dk.78 Mustafa Soytürk), Kemal (Dk.86 Eser)

Goller: 22 ve 45.Dk Yağış ( Düzkaya)- 52.Dk (P) Emek (Esentepe)



AKSA Birinci Ligde Düzkaya, yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Esentepe’yi mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Nihat Bağcıer Stadında oynanan maça oldukça baskılı başlayan Düzkaya, ilk devreyi Yağış’ın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı.

Kötü gününde olan Esentepe ikinci devrenin başında Emek’in penaltı golüyle 2 – 1‘i buldu. Ancak skoru maç sonuna kadar korumayı başaran Düzkaya, 3 puanı alarak 7 puana yükseldi. Esentepe ise 8 puanda kaldı.

