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Düzkaya’da eğilim Topaloğlu’ndan yana

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Düzkaya’da eğilim Topaloğlu’ndan yana
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AKSA Birinci Lige iddialı girmesine rağmen geride kalan 7 haftada istediği sonuçları alamayan Düzkaya’da teknik adam ayrılığı oldu.
Sakatlıklar nedeniyle birçok maçta ideal 11’ini sahaya süremeyen Düzkaya’da, Yeni Boğaziçi deplasmanından beraberlik alınması sonrasında teknik adam Orçun Volkan ile yönetim bir toplantı gerçekleştirdi.Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Orçun Volkan ve teknik heyet ile Düzkaya’nın yolları dostça ayrıldı. Düzkaya, Yeni Boğaziçi deplasmanında uzun süre önde götürdüğü maçın son dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Yeni teknik adamı belirlemek için harekete geçen Düzkaya yönetiminin 3 ismi gündemine aldığı öğrenildi. Cemal Kır, Ahmet Dedekorkut ve Hasan Topaloğlu’nun isimleri gündeme gelirken, Hasan Topaloğlu isminin ağırlık kazandığı bilgisi edinildi.
 
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