Düzkaya, üçlük attı

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Şahin Coşkun, İrfan Alıcı
Yenierenköy: Zeki, Murat, Baver, Rojhat, Ali, Malik, Hasan, Mehmet Cayan, İsmail, Ersan, Mehmet Biricik.
Düzkaya: Veysel, Kamil, Serkan, Hasan, Uğurcan, Hüseyin(Furkan), Erdem(Ümit), Mehmet, Afün, Barış, Berkant.
Goller: Dk. 34 Barış, Dk. 60 Bavver (K.K), Dk. 63 Berkant
Aksa 1. Ligin 21. Haftasının önemli maçında hedefleri farklı iki takı olan Yenierenköy ile Düzkaya arasındaki zorlu mücadelenin galibi konuk Düzkaya oldu.
Yenierenköy’ün cezası nedeniyle Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı’ndaki mücadelede Düzkaya sahadan 3 – 0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.
Dk.24 Düzkaya atağında Barış'ın ortasında Uğurcan'ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Dk.34 Hızlı gelişen Düzkaya atağında topla buluşan Barış güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0 -1
Dk.58 Düzkaya atağında topla buluşan Afün kale içine ortasında topa ayak koyan Bavver kendi kalesine golü attı.0 -2
Dk. 63 Düzkaya'nın kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Berkant güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Geriye kalan dakikalarda takımların çabası gol getirmeyince maç Yenierenköy 0 Düzkaya 3 şeklinde tamamlandı.
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