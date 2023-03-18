Düzkaya, üçlük attı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Düzkaya, üçlük attı

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Son haftaların iki çıkışta olan takımı Düzkaya ile Yenierenköy’ün Yeniboğaziçi Stadı’nda oynadığı karşılaşmanın galibi 3-0’lık net skorla Düzkaya oldu

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Düzkaya, üçlük attı
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Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Şahin Coşkun, İrfan Alıcı
Yenierenköy: Zeki, Murat, Baver, Rojhat, Ali, Malik, Hasan,  Mehmet Cayan, İsmail, Ersan, Mehmet Biricik.
Düzkaya: Veysel, Kamil, Serkan, Hasan, Uğurcan, Hüseyin(Furkan), Erdem(Ümit), Mehmet, Afün, Barış, Berkant.
Goller: Dk. 34 Barış, Dk. 60 Bavver (K.K), Dk. 63 Berkant
 
Aksa 1. Ligin 21. Haftasının önemli maçında hedefleri farklı iki takı olan Yenierenköy ile Düzkaya arasındaki zorlu mücadelenin galibi konuk Düzkaya oldu.
Yenierenköy’ün cezası nedeniyle Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı’ndaki mücadelede Düzkaya sahadan 3 – 0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.
Dk.24 Düzkaya atağında Barış'ın ortasında Uğurcan'ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Dk.34 Hızlı gelişen Düzkaya atağında topla buluşan Barış güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0 -1
Dk.58 Düzkaya atağında topla buluşan Afün kale içine ortasında topa ayak koyan Bavver  kendi kalesine golü attı.0 -2
Dk. 63 Düzkaya'nın kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Berkant güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Geriye kalan dakikalarda takımların çabası gol getirmeyince maç Yenierenköy 0  Düzkaya 3 şeklinde tamamlandı.
 
 
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