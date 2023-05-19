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Düzkaya- Pera L. G.Birliği finali Atatürk Stadı'nda

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Düzkaya- Pera L. G.Birliği finali Atatürk Stadı'nda
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AKSA Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği  play off grubundaki Düzkaya-Pera Larnaka Gençler Birliği karşılaşması 21 Mayıs Pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Düzkaya 32 puanla lider durumda bulunurken Gençler Birliği 29 puanla rakibini takip ediyor.
Düzkaya'ya beraberlik yeterken, Pera L. Gençler Birliği'nin Süper Lig biletini alması için kazanması ve  averajla Düzkaya'nın önüne geçmesi gerekiyor. 
Evren Karademir'in yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak.
Gruptaki Esentepe- Yalova karşılaşması iki takımın terfi şansı kalmadığı için oynatılmayacak
 
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