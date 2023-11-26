Düzkaya ohh, Hamitköy off çekti

Stadyum: ÇatalköyNihatBağcıerStadı
Hakemler:İsmail Ercan, SertanAlkın, ÖzalÇağlayan
Düzkaya: Ali Karal, Bayram, Uğur, Batuhan, Ali Tüfekçi, Ümit, Emre, Mehmet, Furkan, Önder, Erhan
Hamitköy:MahmutDemirgan, SalihAdakan, MahmutPolat, SalihSakallı, Süleyman, Altan, Serhat, İsmail, Sinan, Adem, Ersan
Goller: 37.Dk Önder, 89.Dk (P) Emre (Düzkaya)- 52.Dk Kemal Barbet (Hamitköy)
Gökhan Kuzu
Birinci Ligin 10. Hafta karşılaşmasında Düzkaya, Hamitköy’ü Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında konuk etti.
Maç öncesinde ve zaman zaman maç sırasında yağan yağmurun kayganlaştırdığı maça Hamitköy hızlı başlarken, erken toparlanan Düzkaya arka arkaya pozisyonlardan gol üretemedi. Düzkaya buna rağmen baskısını artırdı.
37. dakikada gelişen Düzkaya atağında Hamitköy savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Önder Zeyin, ceza sahası dışından çektiği şutla takımını öne geçirdi. 1 – 0
İkinci devreye oyuncu değişiklikleriyle etkili başlayan Hamitköy, 52’de Kemal Barbet ile 1 – 1’i yakaladı.
1 – 1’den sonra orta alan mücadelesine dönen oyunda, Hamitköy son 10 dakikada baskısını artırdı. Hamitköy yüklendiği anlarda 89. Dakikada gelişen Düzkaya kontratağında İsmail ile Önder’in mücadelesine hakem İsmail Ercan penaltı kararı üretti. Bu dakikada Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı kırmızı kart gördü. Yoğun itirazlar sonrasında Emre’nin vuruşunda top ağlara gitti. 2 – 1
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