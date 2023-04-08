Düzkaya, dört dörtlük

Stat: Döryol Adem Nural Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Şahin Coşkun,
Dörtyol: Ahmet, Berat, Mustafa Ali, Murat, Üner, Oktay(Süleyman Tilim), Atakan, Batuhan, Kerem, Selkan, Süleyman.
Düzkaya: Ali, Serkan(İmirze), Hasan, Hüseyin(Salih), Ahmet, Mehme(Batuhan)t, Uğurcan, Furkan(Murat), Barış, Ayberk(Afün), Berkant.
Goller: Dk. 38 Süleyman(Dörtyol), Dk. 7 Ayberk, Dk.77 Afün, dk. 81 Barış, Dk. 84 Salih (Düzkaya)
K.Kartlar: Dk. 45 Üner ve İskender(Dörtyol)
Aksa 1. Ligde hedefleri farklı iki takım olan Dörtyol ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşmayı konuk Düzkaya ikinci devrede bulduğu gollerle 4 – 1 kazandı.
Maçın başından itibaren iyi oynayarak gol pozisyonları bulan Düzkaya olurken ilk devre 1-1 sona erdi.
Dk. 7 Düzkaya atağında Dörtyol defansının arkasına atılan topa hareketlenen Berkant, Üner tarafından ceza sahası önünde düşürüldü. Serbest vuruşu kullanan Ayberk güzel bir plaseyle topu yan direğe çarptırarak ağlara gönderdi. 0 – 1
Dk. 38 Dörtyol’un soldan gelişen atağında Selkan’ın ortasında Süleyman Bayır’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Dk. 45 Düzkaya atağında Dörtyol futbolcusu Üner’in rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci devreye yine etkili başlayan Düzkaya oldu. Ancak aradığı golü geç buldu.
Dk. 77 Düzkaya’nın kullandığı kornerde oyuna ikinci derede giren Afün kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı.
Dk. 81 Düzkaya atağında son olarak Dörtyol ceza alanında topla buluşan Barış topu ağlara göndererek skoru 1 – 3 yaptı.
Dk. 84 Dörtyol defansını hatasında topla buluşan Salih topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi. Dörtyol 1 – Düzkaya 4.
Bu skorun ardından Düzkaya puanını 44 yaparak 6. Sıraya yükselirken, Dörtyol 17 puanla 15. Sırada kaldı.
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