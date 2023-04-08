Düzkaya, dört dörtlük

Düzkaya konuk olduğu Dörtyol karşısında ilk devreyi 1-1 berabere tamamlarken ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrılarak play-off hattına yükseldi

Stat: Döryol Adem Nural Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Şahin Coşkun,

Dörtyol: Ahmet, Berat, Mustafa Ali, Murat, Üner, Oktay(Süleyman Tilim), Atakan, Batuhan, Kerem, Selkan, Süleyman.

Düzkaya: Ali, Serkan(İmirze), Hasan, Hüseyin(Salih), Ahmet, Mehme(Batuhan)t, Uğurcan, Furkan(Murat), Barış, Ayberk(Afün), Berkant.

Goller: Dk. 38 Süleyman(Dörtyol), Dk. 7 Ayberk, Dk.77 Afün, dk. 81 Barış, Dk. 84 Salih (Düzkaya)

K.Kartlar: Dk. 45 Üner ve İskender(Dörtyol)



Aksa 1. Ligde hedefleri farklı iki takım olan Dörtyol ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşmayı konuk Düzkaya ikinci devrede bulduğu gollerle 4 – 1 kazandı.

Maçın başından itibaren iyi oynayarak gol pozisyonları bulan Düzkaya olurken ilk devre 1-1 sona erdi.

Dk. 7 Düzkaya atağında Dörtyol defansının arkasına atılan topa hareketlenen Berkant, Üner tarafından ceza sahası önünde düşürüldü. Serbest vuruşu kullanan Ayberk güzel bir plaseyle topu yan direğe çarptırarak ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk. 38 Dörtyol’un soldan gelişen atağında Selkan’ın ortasında Süleyman Bayır’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Dk. 45 Düzkaya atağında Dörtyol futbolcusu Üner’in rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devreye yine etkili başlayan Düzkaya oldu. Ancak aradığı golü geç buldu.

Dk. 77 Düzkaya’nın kullandığı kornerde oyuna ikinci derede giren Afün kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı.

Dk. 81 Düzkaya atağında son olarak Dörtyol ceza alanında topla buluşan Barış topu ağlara göndererek skoru 1 – 3 yaptı.

Dk. 84 Dörtyol defansını hatasında topla buluşan Salih topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi. Dörtyol 1 – Düzkaya 4.

Bu skorun ardından Düzkaya puanını 44 yaparak 6. Sıraya yükselirken, Dörtyol 17 puanla 15. Sırada kaldı.

