Düzdaban Disiplin Kurulu’na sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci, Miracle Karşıyaka ASK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban’ın gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.

KTFF Disiplin Kurulu’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“KTFF Soruşturma Merci, 23.02.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

22.02.2023 tarihinde 18254 maç numarasıyla Miracle Karşıyaka ASK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, Miracle Karşıyaka ASK başkanı 4168 lisans numaralı Umut Düzdaban’ın gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”