banner913
banner885
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
13 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
25 0
 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
15 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
23 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
11 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
banner915

Düzdaban Disiplin Kurulu’na sevk edildi

banner476

banner825
Düzdaban Disiplin Kurulu’na sevk edildi
KTFF Soruşturma Merci, Miracle Karşıyaka ASK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban’ın gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.
KTFF Disiplin Kurulu’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“KTFF Soruşturma Merci, 23.02.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
22.02.2023 tarihinde 18254 maç numarasıyla Miracle Karşıyaka ASK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, Miracle Karşıyaka ASK başkanı 4168 lisans numaralı Umut Düzdaban’ın gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.