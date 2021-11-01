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Duvarcı, Ocak’a geçit vermedi

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Göçmenköy ile Türk Ocağı vasatın altında bir futbol oynadıkları maçta 1 – 1 berabere kalarak, birer puan aldı. Gecenin yıldızı birçok eksikle maça çıkan Göçmenköy’ün kalecisi Ali oldu. Ali, Türk Ocağı’nın birçok gollük pozisyonunu tek başına önledi

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Duvarcı, Ocak’a geçit vermedi
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: SerhanŞimşek, HakanGök, Abdullah Genç
Göçmenköy:  Ali Duvarcı, Reşit, Fikret (Dk.82 Malik), Arda, Cemal, Hassan (Dk.75 Erce), Umut, Hüseyin Taşçı, Mevlüt, Koray (Dk.60 Mahmut Amasyalı), Mahmut
TOL: Hüseyin Tutuş, Bilal, Remzi, Doğukan, Ali Avcısoyu (Dk.50 Ertaç Taşkıran), Candy, İlker, Mehmet Uçar (Dk.81 Cevdet), İsmet, İlker Tek, İbrahim (Dk.70 Yunus)
Goller: Dk.67 Mevlüt (Göçmenköy)- Dk.52 Ertaç (TOL)
 
AKSA Süper Lig’in 7. Haftasının kapanış maçı Göçmenköy – Türk Ocağı arasında Atatürk Stadı’nda oynandı.
Göçmenköy ile Türk Ocağı vasatın altında bir futbol oynadıkları maçta 1 – 1 berabere kalarak, birer puan alırken, gecenin yıldızı Göçmenköy kalecisi Ali Duvarcı oldu. Ali özellikle ikinci devrede Türk Ocağı’nın birçok gollük pozisyonunu tek başına önledi. Türk Ocağı’nın maçta 1 şutu direkten döndü.
Gece maçında düşük tempoda oynanan ilk devre golsüz biten karşılaşmada goller, temponun az da olsa yükseldiği 2. devrede geldi. 53. Dakikada gelişen Türk Ocağı atağında Ertaç takımını deplasmanda 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti.
Golden sonra hareketlenen Göçmenköy’ün 67. dakikadaki atağında ise Mevlüt Önal sağdan yapılan ortada arka direkte takımına beraberliği kazandıran golü kaydetti. 1 – 1
Maç 1 – 1’lik skorla sonuçlanırken,5 önemli oyuncusundan yoksun maça çıkan Göçmenköy puanını 10’a yükseltti. Türk Ocağı Limasolise 6’a puana yükseldi.

 
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