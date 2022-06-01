Dünya yıldızı Göçmen oldu

NECATİ KÜLAHLILAR

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy, geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü yıldız Stephan Sessegnon’a imza töreni düzenledi. Benin’li futbolcu büyük ilgi önünde Göçmenköy’e imza attı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda düzenlenen imza törenine Göçmenköy taraftarı ve halkı büyük ilgi gösterirken, alt yapı futbolcuları da dünya yıldızı ile fotoğraf çektirip imza aldı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Sahası’nda gerçekleştirilen imza töreninde kulübün ana sponsoru Nicosia Group Direktörü Abdullah Yusuf, Başkan Ersan Karataş, Onursal Başkan Arslan Bıçaklı ve teknik direktör İltaç Karayel yer aldı .İmza töreninde ünlü futbolcuyu ülkemize getiren Tekin Birinci’de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Benin'li yıldız, heyecanlı olduğunu, Göçmenköy'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Sessegnon Göçmenköy'de 10 numaralı formayı giyecek.

