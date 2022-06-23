Dumlupınar’ın ikinci takviyesi BTM 2 Lig’den

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ın yeni sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılı ekip bir süre önce Yenierenköy’den kadrosuna kattığı Malik Sercan Gök’ün ardından ikinci transferini Tuzlaspor forması giyen Necati Genç ile gerçekleştirdi. Londra’da yaşayan ve BTM 2. Lig’de mücadele eden Tuzlaspor’da dönemlik forma giyen Genç, Dumlupınar’ın ikinci transferi olmuş oldu.

