Düelloyu Akçay kazandı

Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi'nde 2021 – 2022 sezonunun grupları belli oldu.
7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak.Takımlar da 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları devam ederlerken,takımlar da hazırlık maçları yapıyorlar.
Akçay ile Akdeniz de hazırlık maçında karşılaştılar. Orhan Dural Stadında oynanan hazırlık maçını Akçay 4 – 3kazanırken, sergilenen olumlu futbol teknik heyeti memnun etti.Akçay’ı, Akdeniz karşısında galip getiren golleri Şenol 2, Kaan ve Doğan attı.
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