Dörtyol’un ismi değişti

Ahmet OGAN

AKSA 1.Lig ekiplerinden Dörtyol Spor Kulübü tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde yapılan genel kurulda kulübün isminin değişmesi onaylandı.

Dörtyol Spor Kulübü ile SFC firması arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşması, genel kurulda onaylanarak resmiyet kazandı. Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ile SFC direktörü Rifat Berkel arasından yapılan görüşmelerden sonra taraflar isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Varılan anlaşma sonrasında AKSA 1.Lig ekiplerinden Dörtyol Spor Kulübü’nün adı SFC Dörtyol Spor Kulübü oldu.



