Dörtyol’a Düzkaya freni

AKSA 1. Lig’in 11. Hafta mücadelesinde zirve hesabı yapan Dörtyol konuk ettiği alt sırlardan kurtulmak isteyen Düzkaya karşısında ilk dakikalarda geriye düşmesi sonrasında beraberliği 90. dakikada Berkant’la bulabildi

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Mustafa Öztuğay, Burak Mandıralı, Mehmet Nazım Ünal

Dörtyol: Ahmet, Mustafa, Olgun, Eren(Ahmet Can Kırşan), Emre, Atakan(Uğur) Berat,Selkan, Ahmet Gürlü, Ayberk, Berkant.

Düzkaya: Ali Karal, Hasan, Serkan, Salih(Önder Zeyin), Mehmet Kuşcu, Arif(Micheal Mahmut), Uğur, Mehmet Çiçen, Uğurcan, Furkan, Yağış(Hüseyin Türk).

Goller: Dk. 4 Salih (Düzkaya), Dk. 90 Berkant (Dörtyol)

K.Kart: Dk. 56 Furkan(Düzkaya)(çift sarı kart)



AKSA 1. Lig’de zirve hesapları yapan Dörtyol konuk ettiği son haftaların çıkışta takımı olan Düzkaya karşısında bir puanı maçın son dakikasında kurtardı. Böylece Dörtyol zirveye yaklaşma şansını kaçırdı.

Dörtyol’da bazı önemli futbolcuların takımda yer almaması nedeniyle istediği oyunu ortaya koyamazken Düzkaya kontra atak futboluyla pozisyonlar bulmaya çalıştı.

Maça iyi başlayan konuk Düzkaya takımı golü de erken buldu.

Dk. 4 Düzkaya’nın kazandığı köşe atışında ceza sahasına yapılan ortada Salih Zencirkıran iyi yükselerek güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Bu dakikadan sonra ev sahibi Dörtyol gol için Düzkaya sahasında baskı kurarken ilk devrede aradığı golü bulamadı.

İkinci devreye de Dörtyol takımı baskılı olarak oyuna başlamasına karşın aradığı golü bulmakta zorlandı ve hatta kalesinde gol pozisyonu verdi.

Dk.75 Hızlı gelişen Düzkaya atağında Uluç'un pasoyla Dörtyol ceza sahası içinde topla buluşan Yağış plase vurdu ancak kaleci Ahmet topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dk.86 Dörtyol atağında ceza sahasına yapılan ortada Uğur boş pozisyonda altı pas üzerinde kafa vuruşunda top auta gitti.

Dk. 90 Dörtyol atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa güzel bir orta yaptı. Gelişine güzel bir kafa vuruşuyla Berkant topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi. Dörtyol 1 – Düzkaya 1

