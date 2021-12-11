Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı

AKSA 1. Lig’in zirve mücadelesinde ev sahibi SFC Dörtyol iki kez öne geçmesine karşın Gençler Birliği rakibine karşılık vererek sahadan beraberlikle ayrılmayı bildi

Emre Öztaşlı, Necmi Bulut, Fatih BardakçıoğluAhmet, Mustafa, Olgun, Mustafa, Emre, Berat, Selkan, Ömer Güneş(Ömer Kotbaş), Ayberk, Berkant, Melih(Ahmet Can Kırşan)Cengiz, Salih, Osman, İsmet,Kadir, Beşir Ndiaye, Cenker(Sertan), Yıldıray, Berk, Sertan, Bülent(Erhan).Dk 21 Berkant, Dk 45 Melih (Dörtyol), Dk. 38 Osman, Dk. 87 Yıldıray(Gençler Birliği)AKSA 1. Lig’in 13. haftasında zirveyi ilgilendiren Dörtyol sahasındaki karşılaşmada lider Gençler Birliği ile SFC Dörtyol arasındaki mücadele 2-2’lik skorla tamamlandı. Bu sonuçlar Gençler Birliği puanını 29’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Dörtyol ise puanını 24’e yükseltti ancak 3. sıradan 5. sıraya geriledi.Her iki takımında istekli başladığı ve maç boyunca tempolu oynanan mücadelede ev sahibi SFC Dörtyol iki kez önce geçmesine karşın Gençler Birliği rakibine karşılık vererek sahadan beraberlikle ayrılmayı bildi.Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ilk golü Dörtyol buldu.Dk. 21 Dörtyol atağında Gençler Birliği defansından seken topla buluşan Berkant topu ağlarla buluşturdu. 1-0Dk.38 Gençlerbirliği kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Osman topu kafayla ağlara gönderdi.1-1Dk.45+2 Dörtyol'un sağ kanattan gelişen atağında Rıdvan güzel bir vücut çalımıyla rakibinden sıyrılarak yaptığı ortada kaleci Cengiz topu ellerinden kaçırdı. Yan direğe vurarak geri dönen topa ayak koyan Melih topu ağlarla buluşturdu ve ilk devrenin skorunu belirledi. 2-1.İkinci devreye konuk Gençler Birliği takımı beraberliği bulmak için ataklarını yoğunlaştırdı.Dk. 49 Gençler Birliği atağında Cenker’in ortasında arka direkte iyi yükselen Sertan’ın kafa vuruşunda topu üst direğin üzerinden auta gitti.Dk. 67 Sağ kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Yıldıray’ın ortasında kaleci Ahmet topu tutmak isterken elinden kaçırdı. Penaltı noktası üzerinde Gençler Birliği futbolcusu Kadir topla buluştu ancak kötü vurunca top üstten auta gitti.Dk. 87 Gelişen Gençler Birliği atağında SFC Dörtyol ceza sahasında topla buluşan Yıldıray güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-2