Doğunun efendisi Gençler Birliği

Süper Lig hedefi olan Gençler Birliği konuk olduğu Yeniboğaziçi deplasmanından yeni transferi Sinan’ın attığı iki golle 2-1 mağlup ederek önemli bir virajı galibiyetle geçti

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Özal Çağlayan

Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet, Ali, Barış(Burçin), Çağrı, Hasan(Mehmet Çağakan), Burak, Ahmet Kuşaf(Zübeyir), Serhat (Ahmet Yalçın), Doğan(Yıldıray), Turgut.

Pera Gençler Birliği: Hamit, Emir, Kadir, Yekta, İsmet, Mehmetali(Berk), Olgun, Ertan(Abdülaziz), Barın, Sinan, Sertan(Bülent).

Goller: Dk.90 +3 Yıldıray (Yeniboğaziçi), Dk.11 ve 52 Sinan(P. Gençler Birliği)



Aksa 1. Ligin ikinci devresinin ilk haftasında doğu bölgesi derbisinde karşı karşıya gelen Yeniboğaziçi ile Pera Gençler Birliği mücadelesinin galibi 2-1’lik skorla Gençler Birliği oldu.

Maçın ilk ve ikinci devresinin başlarında Gençler Birliği takımının yeni transferi Sinan attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Oldukça tempolu ve mücadeleli geçen karşılaşmada her iki takımın da ortaya koyduğu futbol taraftarlardan beğeni alırken, Gençler Birliği’nin yeni transferi Sinan sahanın yıldızı oldu.

Dk. 11 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında orta alanda Ertan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Sertan tek topla Yeniboğaziçi defansının arkasına kaçan Sinan'ı topla buluşturdu. Sinan da çaprazdan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.0-1

Dk.40 Gençler Birliği atağında sağ kanatta topla buluşan Barın son çizgiye inerek geriye kestiği topa vurmaya çalışan Sertan'dan önce kaleci Remzi eliyle müdahale etti. Boşta kalan topu Çağrı uzaklaştırdı.

Dk.52 Gençler Birliği atağında Yekta'nın uzun topuna Sinan hareketlendi. Yeniboğaziçi defansından Barış'ın uzaklaştırmak istediği topa ayak koyan Sinan topu önünde bularak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu ters köşeden ağlara gönderdi.0-2

Dk. 71 Yeniboğaziçi atağında sol kanattan Burçin ile Doğan verkaçında Doğan topla son çizgiye inerek yaptığı ortada Turgut topa ayak koydu, ancak kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk.85 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Sinan aldığı topla hızla Yeniboğaziçi ceza alanı girerek arkaya kaldırdığı topla buluşan Barın müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca topu kale çizgisinden Yeniboğaziçi defansı uzaklaştırdı.

Dk. 90 +3 Yeniboğaziçi'nin kazandığı korneri kullanan Mehmet Çağakan'ın ortasında arka direkte seken topla buluşan Yıldıray'ın vuruşunda top ağlara gitti ve maçta bu golle bitti. 1-2

