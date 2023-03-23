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Doğuda komşu derbisi haftası

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Birinci ligin iki komşu ekibi Mormenekşe ile Yeniboğaziçi Pazar günü Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda karşı karşıya gelecekler

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Doğuda komşu derbisi haftası
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Aksa 1. Ligin 23. Haftası zorlu bir derbiye sahne olacak.
Birinci ligin iki komşu ekibi Mormenekşe ile Yeniboğaziçi Pazar günü Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar.
Bu sezonun ilk devresinde Yeniboğaziçi Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 tamamlanmıştı.
Ligde 41 puanla üçüncü sırada bulunan ve Süper Lige doğrudan yükselme şansı olan Yeniboğaziçi ile play-off oynamak isteyen ancak 31 puanla 8. sırada bulunan Mormenekşe’nin geçmişten gelen ezeli rekabetinin sonucu merakla bekleniyor.
YENİBOĞAZİÇİ 5, MORMENEKŞE 3 HAFTA SONRA KAYBETTİ
Aksa 1. Ligde 2. devrede aldıkları sonuçlarla çıkışa geçen Yeniboğaziçi ile Mormenekşe takımları son oynadıkları maçlarını kaybettiler. Yeniboğaziçi kendi evinde Esentepe’ye 1-0 mağlup olarak 5 hafta sonra kaybetti. Mormenekşe ise konuk olduğu Lapta’ya 2-1 mağlup olarak 3 hafta sonra kaybetti. 
 
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