Doğu derbisini Özer yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Doğu bölgesininönemli derbisi olan Mormenekşe – Yeni Boğaziçi derbisini Ali Özer yönetecek. 14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

18 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Mormenekşe – Yeni Boğaziçi, Cemal Balses Stadı, Ali Özer

Çetinkaya – Bostancı Bağcıl, Atatürk Stadı, Şakir Azizoğlu

İncirli – SFC Dörtyol, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Miracle Değirmenlik – Esentepe, Sadık Cemil Stadı, Hüseyin Özkan

19 Aralık Pazar, Saat 14:00

Maraş – Karşıyaka, Halil Kartal Stadı, Tufan Çerçioğlu

Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, Ömer Doğru

Yalova – China Bazaar GG, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Görneç, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal

