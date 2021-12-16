Doğu derbisini Özer yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Doğu bölgesininönemli derbisi olan Mormenekşe – Yeni Boğaziçi derbisini Ali Özer yönetecek. 14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi, Cemal Balses Stadı, Ali Özer
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl, Atatürk Stadı, Şakir Azizoğlu
İncirli – SFC Dörtyol, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Miracle Değirmenlik – Esentepe, Sadık Cemil Stadı, Hüseyin Özkan
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Maraş – Karşıyaka, Halil Kartal Stadı, Tufan Çerçioğlu
Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, Ömer Doğru
Yalova – China Bazaar GG, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Görneç, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
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