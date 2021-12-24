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Doğruyol: Üç puanı alma hedefindeyiz

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Adnan Doğruyol “Türk Ocağı’nın gücünü bilerek bu maça çıkacağız. Ancak biz de güçlüyüz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alıp, ligin ilk devresini lider tamamlama hedefindeyiz.” açıklamasını yaptı

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Doğruyol: Üç puanı alma hedefindeyiz
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Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde 15.haftadaPazar günü lider Lefkeile Türk Ocağı arasında 16 Ağustos Stadında oynanacak olan maç her 2 takım adına da büyük önem taşıyor.
Kerem Eran’ın yöneteceği maçı kazanarak ilk devreyi lider bitirmek isteyen Lefke’nin başkanı Adnan Doğruyol maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:
“Lefke ile Türk Ocağı maçı ligin 2 güçlü ekibinin mücadelesine sahne olacak. Lefke olarak biz bu maçı kazanmak istiyoruz.
Türk Ocağı’nın gücünü bilerek bumaça çıkacağız. Ancak biz de güçlüyüz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alarak, ligin ilk devresini lider tamamlama hedefindeyiz.
İzleyenlere keyif veren, güzel bir futbolun oynanacağı maçın fairplay çerçevesinde tamamlanacağına da eminim. Ben teknik heyetime ve futbolcularıma güveniyorum.”
 
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