Doğruyol: Üç puanı alma hedefindeyiz

Adnan Doğruyol “Türk Ocağı’nın gücünü bilerek bu maça çıkacağız. Ancak biz de güçlüyüz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alıp, ligin ilk devresini lider tamamlama hedefindeyiz.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligde 15.haftadaPazar günü lider Lefkeile Türk Ocağı arasında 16 Ağustos Stadında oynanacak olan maç her 2 takım adına da büyük önem taşıyor.

Kerem Eran’ın yöneteceği maçı kazanarak ilk devreyi lider bitirmek isteyen Lefke’nin başkanı Adnan Doğruyol maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:

“Lefke ile Türk Ocağı maçı ligin 2 güçlü ekibinin mücadelesine sahne olacak. Lefke olarak biz bu maçı kazanmak istiyoruz.

Türk Ocağı’nın gücünü bilerek bumaça çıkacağız. Ancak biz de güçlüyüz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alarak, ligin ilk devresini lider tamamlama hedefindeyiz.

İzleyenlere keyif veren, güzel bir futbolun oynanacağı maçın fairplay çerçevesinde tamamlanacağına da eminim. Ben teknik heyetime ve futbolcularıma güveniyorum.”

