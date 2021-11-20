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Doğan’dan Kartal’a çift pençe

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Doğan Türk Birliği, 9 kişi eksik çıktığı maçta Yenicami’yi Kaan ve Afün’ün golleriyle mağlup etti. Sıkıntılı bölgede bulunan Yenicami evinde mağlup olarak 8 puanda kaldı

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Doğan’dan Kartal’a çift pençe
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:  Emre Öztaşlı, Halil Canaloğlu, Hakan Gök
Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup, Ali Bayır (Dk.69 Hasan Celil), Fırat, Hasan Ulukök, Emirhan, Mehmet Çavuş (Dk.73 Mete), Saadettin (Dk.84 Cemre), Kaan Erdoğan, Moses
DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Afün (Dk.76 Hamit), Aydın (Dk.85 Bayram), Sercan, Ali, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.85 Arseven), Mıchael, Farouk, Kaan Borova (Dk90 Arda)
Goller: 40.Dk Moses (Yenicami)- 1.Dk Kaan Borova, 61.Dk Afün (DTB)
 
AKSA Süper Lig'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan 10.hafta karşılaşmasında Yenicami ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan 2 – 1'lik skorla Doğan Türk Birliği oldu.
Karşılaşmada sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Kaan Borova ve Afün Girgen kaydederken Yenicami'de Moses Ibukun'un golü takımına puan getirmedi.
1.Dk: Doğan Türk Birliği'nin soldan geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde Kaan Borava'nın şutu ağlara gitti. YENİCAMİ 0-1 DTB
40.Dk : Fırat’ın kullandığı köşe atışında Hasan Ulukök’ün arka direğe aşırttığı topta Moses arka direkte topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-1 DTB
61.Dk : DTB’de kazanılan frikiği kullanan Afün mükemmel bir vuruşla topu doksandan filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-2 DTB
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 18'e yükseltirken, Yenicami 8 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Yenicami zorlu Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Doğan Türk Birliği de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.
 
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