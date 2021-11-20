Doğan’dan Kartal’a çift pençe

Doğan Türk Birliği, 9 kişi eksik çıktığı maçta Yenicami’yi Kaan ve Afün’ün golleriyle mağlup etti. Sıkıntılı bölgede bulunan Yenicami evinde mağlup olarak 8 puanda kaldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Halil Canaloğlu, Hakan Gök

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup, Ali Bayır (Dk.69 Hasan Celil), Fırat, Hasan Ulukök, Emirhan, Mehmet Çavuş (Dk.73 Mete), Saadettin (Dk.84 Cemre), Kaan Erdoğan, Moses

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Afün (Dk.76 Hamit), Aydın (Dk.85 Bayram), Sercan, Ali, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.85 Arseven), Mıchael, Farouk, Kaan Borova (Dk90 Arda)

Goller: 40.Dk Moses (Yenicami)- 1.Dk Kaan Borova, 61.Dk Afün (DTB)



AKSA Süper Lig'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan 10.hafta karşılaşmasında

Karşılaşmada sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Kaan Borova ve Afün Girgen kaydederken Yenicami'de Moses Ibukun'un golü takımına puan getirmedi.

1.Dk: Doğan Türk Birliği'nin soldan geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde Kaan Borava'nın şutu ağlara gitti. YENİCAMİ 0-1 DTB

40.Dk : Fırat’ın kullandığı köşe atışında Hasan Ulukök’ün arka direğe aşırttığı topta Moses arka direkte topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-1 DTB

61.Dk : DTB’de kazanılan frikiği kullanan Afün mükemmel bir vuruşla topu doksandan filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-2 DTB

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 18'e yükseltirken, Yenicami 8 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Yenicami zorlu Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Doğan Türk Birliği de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.

Lefkoşa Atatürk StadıEmre Öztaşlı, Halil Canaloğlu, Hakan GökErcan, Mehmet Göktaş, Yakup, Ali Bayır (Dk.69 Hasan Celil), Fırat, Hasan Ulukök, Emirhan, Mehmet Çavuş (Dk.73 Mete), Saadettin (Dk.84 Cemre), Kaan Erdoğan, MosesDursun, Ahmet Sönmez, Afün (Dk.76 Hamit), Aydın (Dk.85 Bayram), Sercan, Ali, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.85 Arseven), Mıchael, Farouk, Kaan Borova (Dk90 Arda)40.Dk Moses (Yenicami)- 1.Dk Kaan Borova, 61.Dk Afün (DTB)AKSA Süper Lig'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan 10.hafta karşılaşmasında Yenicami ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan 2 – 1'lik skorla Doğan Türk Birliği oldu.Karşılaşmada sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Kaan Borova ve Afün Girgen kaydederken Yenicami'de Moses Ibukun'un golü takımına puan getirmedi.Doğan Türk Birliği'nin soldan geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde Kaan Borava'nın şutu ağlara gitti.Dk : Fırat’ın kullandığı köşe atışında Hasan Ulukök’ün arka direğe aşırttığı topta Moses arka direkte topu filelere gönderdi.DTB’de kazanılan frikiği kullanan Afün mükemmel bir vuruşla topu doksandan filelere gönderdi.Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 18'e yükseltirken, Yenicami 8 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Yenicami zorlu Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Doğan Türk Birliği de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.