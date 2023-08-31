Doğan’dan kariyerli golcü transferi

Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, önemli bir yabancı ismi kadrosuna kattı.

Geride bıraktığımız sezon TFF 1. Lig’de Bodrumspor forması giyen Jamaikalı golcü Dever Orgill’i adaya getiren Doğan Türk Birliği oyuncuyla anlaşma sağladı.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, yaptığı görüşmelerin ardından oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Billy’e teşekkür edildi

Doğan Türk Birliği, Orgill’i kadrosuna katmasının ardından yıllardır takımın formasını giyen Billy Michael’e teşekkür ederek yolları ayırdı. Böylelikle sarı lacivertli ekibin yeni sezon öncesi yabancı oyuncuları bir süre önce kadroya dahil edilen Joseph Dodoo ve Dever Orgill olmuş oldu.

33 yaşındaki golcü futbolcu Kanada’da Whitecaps, Amerika’da Vancouver, Finlandiya’da Mariehamn, Avusturya’da Wolsfberber, Türkiye’de ise Ankaragücü, Antalyaspor, Manisa FK ve Bodrumspor formaları giydi.