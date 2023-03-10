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Doğan’dan, Gönyeli’ye beş kardeş

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Doğan Türk Birliği konuk ettiği ligin son sırasındaki Gönyeli'yi farklı 5-0 gibi farklı bir skorla yendi

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Doğan’dan, Gönyeli’ye beş kardeş
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Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Halil Atlar.
DTB: Ozan(Hakan), Aydın, Yusuf  Kondoz , Salih (Ali), Tansel(Efe),Mustafa, Emin, Halil, Doğukan(Hamit), Billy, Farouk (Arda)
Gönyeli: Mustafa, Ahmet(Süleyman), Ali, Barş (Yusuf), Kadir, Anıl (Ömer), Berkay, Mustafa Hacı, Denis, (İsmet), Kahraman (Kaan), Osita 
Goller: Dk. 4 ve 44 Billy Micheal, Dk.42 Farouk, Dk. 64 ve 87 Arda(D.T.B)
 

AKSA Süper Lig'in 20. haftasında Doğan Türk Birliği, ligin son sırasında yer alan Gönyeli'yi konuk etti. Doğan Türk Birliği konuk ettiği ligin son sırasındaki Gönyeli'yi farklı yendi . Mete Adanır Stadı'nda yer alan karşılaşmayı sarı lacivertli ekip 5-0'lık skorla kazandı. Karşılaşma öncesi Gönyeli takımı önceki gün hayatını kaybeden Doğan Türk Birliği camiasının sevilen siması Önder Natık için pankart açtı.
Doğan Türk Birliği'ne galibiyet golleri 4 ve 44. dakikalarda Billy Michael, 42. dakikada Farouk Dadzie, 64 ve 87. dakikalarda Arda Eren Metin'den geldi. Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 32 yaparken Gönyeli 9 puanda kaldı.
Doğan Türk Birliği hafta arasında Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Ocağı ile karşılaşacak. Gönyeli ise 21. haftada Gençlik Gücü'nü konuk edecek.
 
Fotoğraflar: Özgür GÖKSEL - Gökhan KUZU
 
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