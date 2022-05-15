Doğan yıldızları farklı galibiyetle finalde

Turkcell U-15 Ligi yarı final rövanş maçında Doğan Türk Birliği U-15 takımı rakibi Yeni Boğaziçi’ni 3-0 mağlup etmeyi başararak finalist oldu

Turkcell U-15 Ligi yarı final 2. maçında Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadı’nda karşı karşıya gelen Doğan Türk Birliği ile Yeni Boğaziçi U-15 takımlarının mücadelesinde kazanan ve adını finale yazdıran Doğan Türk Birliği oldu.

Serdar Gürpınar’ın orta hakemliğini yapmış olduğu rövanş maçında Doğan Türk Birliği U-15 takımı rakibi Yeni Boğaziçi’ni 3-0 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki ilk maç ise Doğan Türk Birliği’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Doğan Türk Birliği U-15 takımına galibiyeti getiren golleri Erol, Vasfi ve Ufuk attı.

(Foto: Özgür Göksel)