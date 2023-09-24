Doğan, uzatmada pençeledi

Stadyum:Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler:Ali Özer, Mehmet Çelik, Cenk Aras
A.Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Mejdi, Marcel, Cemal Yaşınses, Fidelis, Mehmet Neşe (46.Dk Mehmet Tekin), Gökhan, Mehmet Fatih (82.Dk Vakkas), Abdullah (75.Dk Yiğit), Billy Osman
Doğan Türk Birliği: Ozan, Kenan (62.Dk Arseven), Yusuf (75.Dk Salih), Hascan, Dodoo (27.Dk Mustafa Atlar), Emin, Doğukan, Arda (75.Dk Güvenç), Ahmet Sönmez, Emre, Farouk (62.Dk Orgill)
Goller: 57.Dk Cemal Yaşınses (Yeşilova)- 42.Dk Farouk, 90.Dk Güvenç (DTB)
Kırmızı kart: 81.Dk Cemal Yaşınses (Yeşilova)- 81.Dk Orgill (DTB)
Aksa Süper Ligin 1. Haftasında Girne bölgesinin iki temsilcisinin maçında Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.
Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Ali Özer’in yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti. Ilk devrenin son bölümünde kaleci Dursun’dan seken topu Faoruk ağlara gönderdi ve Doğan T. Birliği ilk devreyi 0 – 1 önde bitirdi.
İkinci devreye iyi başlayan Yeşilova 57. Dakikada Cemal Yaşınses’in golüyle skor 1 – 1 oldu. Maçın ilerleyen bölümünde ortam gerilirken, Cemal Yaşınses ve Orgill kırmızı kart görünce 2 takım da 10 kişi maçı tamamladı.
Maçın uzatma anlarında oyuna sonradan giren Doğan Türk Birliği’nden Güvenç galibiyet golünü attı. 1 – 2
(Foto: Özgür GÖKSEL)
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