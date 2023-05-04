Doğan, Turan Altay’la yolları ayırdı

2022-23 futbol sezonu başında deneyimli teknik direktör Turan Altay ile anlaşan Doğan Türk Birliği yönetimi, Altay’la yeni sezonda çalışmama kararı aldığını duyurdu

AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni sezonda teknik direktör Turan Altay ile devam etmeme karar aldı.

Yapılan açıklamada Altay'a çalışmaları ve emekleri için teşekkür edilirken kariyerinde başarılar dilendi.

Kulüp başkanı Bayar Piskobulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli basın mensupları Doğan Türk Birliği yönetim kurulunun dün akşam gerçekleştirmiş olduğu toplantıda 2022-23 futbol sezonunda A takımımızı çalıştıran sayın Turan Altay ile yeni sezonda çalışmama kararı almıştır. Değerli hocamıza çalışmaları ve emekleri için teşekkür eder bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımla DTB yönetim kurulu başkanı Bayar Piskobulu"

