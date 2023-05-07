Doğan, sezonu galibiyetle kapattı

AKSA Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Cihangir’i 2-0 mağlup ederek ligi tamamladı

Stadyum:Girne 20 Temmuz Mete AdanırStadı

Hakemler:ŞakirAzizoğlu, HalilCanaloğlu, BerkBağrıkara

DTB:Ozan(Hakan), AhmetSönmez(Aydın), Yusuf, Mustafa Atlar, Halil(Arda), Tansel(Efe), Emin, Doğukan Demirman, Billy(Kutluhan), Farouk, Hamit

Cihangir:DursunCem, Nurettin(Mikail), Berhan, Hakan(Yankı), Muhittin(Selçuk), Tacettin, Sercan(Erol), Mehmet Yapıcıel, Ali Öztürk, Ozan, Rahmi(Samet)

Goller: 68.Dk Emin, 70.Dk Arda (DTB)



AKSA Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Cihangir’i 2-0 mağlup ederek ligi tamamladı. Karşılaşmada Doğan Türk Birliği’nin golleri Emin Atabek ve Arda E. Metin’den geldi. 30’uncu dakikada Tansel bir de penaltı kaçırdı.

Cihangir 61 puanla, Doğan Türk Birliği ise 57 puanla sezonu noktaladı.





(Fotoğraf. Özgür Göksel)



