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Doğan, sezonu galibiyetle kapattı

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AKSA Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Cihangir’i 2-0 mağlup ederek ligi tamamladı

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Doğan, sezonu galibiyetle kapattı
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Stadyum:Girne 20 Temmuz Mete AdanırStadı
Hakemler:ŞakirAzizoğlu, HalilCanaloğlu, BerkBağrıkara
DTB:Ozan(Hakan), AhmetSönmez(Aydın), Yusuf, Mustafa Atlar, Halil(Arda), Tansel(Efe), Emin, Doğukan Demirman, Billy(Kutluhan), Farouk, Hamit
Cihangir:DursunCem, Nurettin(Mikail), Berhan, Hakan(Yankı), Muhittin(Selçuk), Tacettin, Sercan(Erol), Mehmet Yapıcıel, Ali Öztürk, Ozan, Rahmi(Samet)
Goller: 68.Dk Emin, 70.Dk Arda (DTB)
 
AKSA Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Cihangir’i 2-0 mağlup ederek ligi tamamladı. Karşılaşmada Doğan Türk Birliği’nin golleri Emin Atabek ve Arda E. Metin’den geldi. 30’uncu dakikada Tansel bir de penaltı kaçırdı.
Cihangir 61 puanla, Doğan Türk Birliği ise 57 puanla sezonu noktaladı.
 

(Fotoğraf. Özgür Göksel)
 
 
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