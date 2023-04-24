Doğan, ikinci devrede kanatlandı

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu
Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet, Yusuf, Salih, Mustafa Kemal, Tansel, Doğukan, Hamit, Ali, Billy, Arda.
Lefke: İrfan, Yakup, Kaan, Kemal, Aykut, Armstong, Behiç, Arda, Mustafa, Okan, Chibuzor.
Goller: Dk. 5 ve 77 Arda Metin, Dk. 51 Tansel, Dk. 81 Efe(DTB), Dk. 31 Chibuzor(Lefke)
AKSA Süper Lig'in 28. hafta kapanış maçında Doğan Türk Birliği ile Lefke Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ligde rahat bir konumda bulunan iki ekibin mücadelesi Mete Adanır Stadı'nda yer aldı. Karşılaşma 4-1'lik skorla Doğan Türk Birliği lehine sonuçlandı.
Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 5 ve 77. dakikalarda Arda Eren Metin, 51. dakikada Tansel Ekingen ve 81. dakikada Efe Kande kaydetti. Lefke'nin maçtaki tek golü 31. dakikada Chibuzor Nwogbo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 51 yaparken, Lefke 36 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği derbide Türk Ocağı ile karşılaşacak. Lefke ise Cihangir'i ağırlayacak.
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