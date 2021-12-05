Doğan her şeye rağmen kazandı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun,EmreÇevikdal
GHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Özgür (74.Dk Mehmet Yıldız) , Halil Esen, Chibuzor, Kağan Görneçli, Mustafa Tekpınar, Mehmet Erfinike (63.Dk Salih), Alpay, Ümit (78.Dk Erdi)
DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy (46.Dk Mahmut), Afün (46.Dk Ali Akbulut), Kenan(75.Dk Bayram), Sercan, Halil Turan, Ali Savaşan, Billy (12.DkTansel), Farouk, Kaan
Goller: 23.Dk Chibuzor (GHE)-8.Dk Ahmet Sönmez, 64 ve 84.Dk Tansel (DTB)
AKSA Süper Lig'in 12.haftasında Girne derbisinde Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Derbide kazanan 3-1'lik skorla Doğan Türk Bİrliği oldu.
Karşılaşmada DTB’yegalibiyeti getiren golleri Ahmet Sönmez ve Tansel (2) kaydetti. Girne Halk Evi'nin tek golü Chibuzor’dan geldi.
Önemli Dakikalar:
8.Dk: DTB’de Kenan korneri kullandı. Arka direkte topa vuran Ahmet Sönmez topu filelere gönderdi. GHE 0-1 DTB
23.Dk: GHE atağında DTB savunmasının ofsayt beklentisiyle durmasını iyi değerlendiren Chibuzor ceza sahası dışından attığı sert şutunda topu filelere gönderdi. GHE 1-1 DTB
60.Dk: DTB atağında Halil Turan’ın vuruşu savunmaya da çarptı ve kaleci Feyyaz topu control etti.
64.Dk: DTB atağında Tansel vuruşunda topu filelere gönderdi. GHE 1-2 DTB
84.Dk: Kaan rakibinden topu kazandı ve sol çiziden topu Tansel’e aktardı. Tansel’in şutunda top filelere gitti. GHE 1-3 DTB
88.Dk: GHE atağında Erdi vuruşunu yaptı ve Dursun’dan geçen topu Mahmut çizgiden uzaklaştırmayı başardı.
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 21'e yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı Gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Binatlı'yı konuk ederken, Girne Halk Evi ise Gönyeli deplasmanına gidecek.
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