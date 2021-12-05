Doğan her şeye rağmen kazandı

Doğan Türk Birliği, Girne derbisinde Salih, Kenan ve Billy’nin sakatlanarak oyundan çıkmalarına rağmen maçı kazanmayı başardı. Ahmet Sönmez ve Tansel’in (2) golleri galibiyeti getirdi. Düşme hattındaki GHE ise beraberliği koruyamayarak düşme hattında kalmaya devam etti



Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun,EmreÇevikdal

GHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Özgür (74.Dk Mehmet Yıldız) , Halil Esen, Chibuzor, Kağan Görneçli, Mustafa Tekpınar, Mehmet Erfinike (63.Dk Salih), Alpay, Ümit (78.Dk Erdi)

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy (46.Dk Mahmut), Afün (46.Dk Ali Akbulut), Kenan(75.Dk Bayram), Sercan, Halil Turan, Ali Savaşan, Billy (12.DkTansel), Farouk, Kaan

Goller: 23.Dk Chibuzor (GHE)-8.Dk Ahmet Sönmez, 64 ve 84.Dk Tansel (DTB)



AKSA Süper Lig'in 12.haftasında Girne derbisinde Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Derbide kazanan 3-1'lik skorla Doğan Türk Bİrliği oldu.

Karşılaşmada DTB’yegalibiyeti getiren golleri Ahmet Sönmez ve

Önemli Dakikalar:

8.Dk: DTB’de Kenan korneri kullandı. Arka direkte topa vuran Ahmet Sönmez topu filelere gönderdi. GHE 0-1 DTB

23.Dk: GHE atağında DTB savunmasının ofsayt beklentisiyle durmasını iyi değerlendiren Chibuzor ceza sahası dışından attığı sert şutunda topu filelere gönderdi. GHE 1-1 DTB

60.Dk: DTB atağında Halil Turan’ın vuruşu savunmaya da çarptı ve kaleci Feyyaz topu control etti.

64.Dk: DTB atağında Tansel vuruşunda topu filelere gönderdi. GHE 1-2 DTB

84.Dk: Kaan rakibinden topu kazandı ve sol çiziden topu Tansel’e aktardı. Tansel’in şutunda top filelere gitti. GHE 1-3 DTB

88.Dk: GHE atağında Erdi vuruşunu yaptı ve Dursun’dan geçen topu Mahmut çizgiden uzaklaştırmayı başardı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 21'e yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı Gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Binatlı'yı konuk ederken, Girne Halk Evi ise Gönyeli deplasmanına gidecek.



Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıHakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun,EmreÇevikdalGHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Özgür (74.Dk Mehmet Yıldız) , Halil Esen, Chibuzor, Kağan Görneçli, Mustafa Tekpınar, Mehmet Erfinike (63.Dk Salih), Alpay, Ümit (78.Dk Erdi)DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy (46.Dk Mahmut), Afün (46.Dk Ali Akbulut), Kenan(75.Dk Bayram), Sercan, Halil Turan, Ali Savaşan, Billy (12.DkTansel), Farouk, KaanGoller: 23.Dk Chibuzor (GHE)-8.Dk Ahmet Sönmez, 64 ve 84.Dk Tansel (DTB)AKSA Süper Lig'in 12.haftasında Girne derbisinde Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Derbide kazanan 3-1'lik skorla Doğan Türk Bİrliği oldu.Karşılaşmada DTB’yegalibiyeti getiren golleri Ahmet Sönmez ve Tansel (2) kaydetti. Girne Halk Evi'nin tek golü Chibuzor’dan geldi.Önemli Dakikalar:8.Dk: DTB’de Kenan korneri kullandı. Arka direkte topa vuran Ahmet Sönmez topu filelere gönderdi. GHE 0-1 DTB23.Dk: GHE atağında DTB savunmasının ofsayt beklentisiyle durmasını iyi değerlendiren Chibuzor ceza sahası dışından attığı sert şutunda topu filelere gönderdi. GHE 1-1 DTB60.Dk: DTB atağında Halil Turan’ın vuruşu savunmaya da çarptı ve kaleci Feyyaz topu control etti.64.Dk: DTB atağında Tansel vuruşunda topu filelere gönderdi. GHE 1-2 DTB84.Dk: Kaan rakibinden topu kazandı ve sol çiziden topu Tansel’e aktardı. Tansel’in şutunda top filelere gitti. GHE 1-3 DTB88.Dk: GHE atağında Erdi vuruşunu yaptı ve Dursun’dan geçen topu Mahmut çizgiden uzaklaştırmayı başardı.Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 21'e yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı Gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Binatlı'yı konuk ederken, Girne Halk Evi ise Gönyeli deplasmanına gidecek.