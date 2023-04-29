banner913
banner932
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
13 0
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
11 0
 
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
18 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
12 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
16 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
33 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
16 0
banner915

Doğan, ezeli rakibine acımadı

banner476

AKSA Süper Lig'in 29.hafta maçında Girne derbisinde Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı'nı 5-2 mağlup ederek Türk Ocağı’nı ligin dibine itti

banner825
Doğan, ezeli rakibine acımadı
banner931

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Serdar Gürpınar
Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker, Şükrü, Doğukan, Sillah, İbrahim, Tuğberk, Mahmut, Mehmet, İlker
DTB: Ozan, Ahmet, Yusuf, Salih, Mustafa, Tansel, Doğukan, Arda, Ali, Billy Michael, Farouk Dadzie
Goller: 11. Dk. Ve 90+4. Dk. İbrahim Köse (TOL), 31. Dk. Doğukan, 53. Dk. İlker, 71. Dk. Ve 90. Dk. Halil Turan, 84. Dk. Hamit

Aksa Süper Ligi’nin derbi mücadelesinde Doğan Türk Birliği ezeli rekabette Türk Ocağı’nı 5-2 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.
11. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında Doğan Türk Birliği savunmasının yaptığı hareketi Ali Özer penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını İbrahim Köse gole çevirdi.
31. dakikada Doğukan ile beraberliği yakalayan Doğan Türk Birliği ilk yarıyı da 1-1 eşitlikle tamamladı.
53. dakikada İlker ceza sahası içinde ters vuruşunda top kendi kalesine gidince Doğan Türk Birliği 2-1 öne geçti.
71. dakikada Halil Turan’ın kafa golü ile skoru 3-1 yapan Doğan Türk Birliği 84. Dakikada Halit ile 4-1öne geçti.
90. dakikada Halil Tıuran ile farkı dörde çıkaran Doğan Türk Birliği skoru da 5-1’e getirdi.
90+4. Dakikada İbrahim Köse’nin golü ile Türk Ocağı skoru 5-2 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve ezeli rekabette Doğan Türk Birliği Türk Ocağı’nı 5-2 yenerek 3 puanı aldı.
Fotoğraf: Özgür Göksel
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.