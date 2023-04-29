Doğan, ezeli rakibine acımadı

AKSA Süper Lig'in 29.hafta maçında Girne derbisinde Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı'nı 5-2 mağlup ederek Türk Ocağı’nı ligin dibine itti

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Serdar Gürpınar

Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker, Şükrü, Doğukan, Sillah, İbrahim, Tuğberk, Mahmut, Mehmet, İlker

DTB: Ozan, Ahmet, Yusuf, Salih, Mustafa, Tansel, Doğukan, Arda, Ali, Billy Michael, Farouk Dadzie

Goller: 11. Dk. Ve 90+4. Dk. İbrahim Köse (TOL), 31. Dk. Doğukan, 53. Dk. İlker, 71. Dk. Ve 90. Dk. Halil Turan, 84. Dk. Hamit

Aksa Süper Ligi’nin derbi mücadelesinde Doğan Türk Birliği ezeli rekabette Türk Ocağı’nı 5-2 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

11. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında Doğan Türk Birliği savunmasının yaptığı hareketi Ali Özer penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını İbrahim Köse gole çevirdi.

31. dakikada Doğukan ile beraberliği yakalayan Doğan Türk Birliği ilk yarıyı da 1-1 eşitlikle tamamladı.

53. dakikada İlker ceza sahası içinde ters vuruşunda top kendi kalesine gidince Doğan Türk Birliği 2-1 öne geçti.

71. dakikada Halil Turan’ın kafa golü ile skoru 3-1 yapan Doğan Türk Birliği 84. Dakikada Halit ile 4-1öne geçti.

90. dakikada Halil Tıuran ile farkı dörde çıkaran Doğan Türk Birliği skoru da 5-1’e getirdi.

90+4. Dakikada İbrahim Köse’nin golü ile Türk Ocağı skoru 5-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ezeli rekabette Doğan Türk Birliği Türk Ocağı’nı 5-2 yenerek 3 puanı aldı.

Fotoğraf: Özgür Göksel

