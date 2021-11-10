Doğan evine dönüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 9. Haftadaki Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı Mete Adanır Stadında oynanacak.

13 Kasım Cumartesi günü Saat 14:30’da oynanacak olan maç ile birlikte Doğan Türk Birliği, ev sahibi olduğu maçları yeniden Mete Adanır Stadında oynamaya başlayacak.

Doğan Türk Birliği, Lapta Şehit Şevket Stadında oynadığı 2 maçı da kazanamamış, Merit Alsancak Yeşilova’ya karşı kaybederken, Lefke ile berabere kalmıştı.

