Doğan evine dönüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 9. Haftadaki Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı Mete Adanır Stadında oynanacak.
13 Kasım Cumartesi günü Saat 14:30’da oynanacak olan maç ile birlikte Doğan Türk Birliği, ev sahibi olduğu maçları yeniden Mete Adanır Stadında oynamaya başlayacak.
Doğan Türk Birliği, Lapta Şehit Şevket Stadında oynadığı 2 maçı da kazanamamış, Merit Alsancak Yeşilova’ya karşı kaybederken, Lefke ile berabere kalmıştı.
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