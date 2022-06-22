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Doğan'da kiralıklar belirlendi

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Doğan'da kiralıklar belirlendi
Aksa Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği'nde yönetim ile teknik direktör Turan Altay'ın kadro planlamasındaki görüşmesi sonrası kiralık listesi açıklandı.
Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen 15 futbolcunun kiralık transferlerinin yapılabileceği belirtildi.
Takviyeler için görüşmeler sürerken 4 Temmuz'daki sezon açılışına kadar kadronun netleşmesi hedefleniyor.
 
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