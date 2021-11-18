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Doğan bu kez covid kurbanı

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Doğan bu kez covid kurbanı
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AKSA Süper Ligde sakatlıklardan dolayı şanssız bir sezon geçiren Doğan Türk Birliği’nde her hafta sakat futbolculara yenileri eklenirken, sarı lacivertlileri bu kez de Covid – 19 da olumsuz etkiledi.
Doğan Türk Birliği’ndekondisyoner Celal Keleş ile 3 futbolcu Salih Güvensoy (Çiko), Tansel Ekingen ve Halil Turan’ın PCR testleri pozitif çıktı. Karantina sürecine giren Celal Keleş, Salih Güvensoy, Tansel Ekingen ve Halil Turan, Doğan Türk Birliği’nin, Yenicami ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecekler.
 
 
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