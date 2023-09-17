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Djiaby, mest etti

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Yeni Boğaziçi’nin, Ortaköy Stadında Yenicami ile oynadığı hazırlık maçında 45 dakika sahada kalan Ussmane Djiaby, 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken futbolcunun Umar’dan sonra takımın ikinci yabancısı olması bekleniyor

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Djiaby, mest etti
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Süper Ligin yeni ekibi Yeni Boğaziçi, performansından memnun olmadığı Odafe’yi gönderdikten sonra Ussmane Djiaby’yi denemeye aldı. Hatayspor U19 Takımı oyuncusu olan Ussmane Djiaby, menejeri Souleymane Youla aracılığıyla ülkeye gelirken, Yeni Boğaziçi ile ilk maçına çıktı. Yeni Boğaziçi’nin, Ortaköy Stadında Yenicami ile oynadığı hazırlık maçında 45 dakika sahada kalan Ussmane Djiaby, 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Sürati, çalımları ve son vuruşlardaki etkinliği ile Ussmane Djiaby, göz doldururken, futbolcunun Umar’dan sonra takımın ikinci yabancısı olması bekleniyor.
 
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