Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

Kırmızı kart ve disiplin cezaları Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK)1 Maç Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı)3 Maç Nazım Çangar (Binatlı YSK)3 Maç İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya)3 Maç Çağın Alibey (İncirli SK)1 Maç Mehmet Ada Arıkan (Esentepe)1 Maç Sabahiddin Özbek (Çetinkaya)3 Maç Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli Mustafa Katakan (Cihangir GSK) 1 Maç Sedat Devecioğlu (Dumlupınar)1 Maç Hüseyin Mertol (Dumlupınar)1 Maç Hakan Altın (China BazaarGG) 3 Maç 4 Sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular Sedat Akar (İncirli SK) Hasan Yönlüer (Küçük Kaymaklı TSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;