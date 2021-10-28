Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|Kırmızı kart ve disiplin cezaları
|Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK)1 Maç
|Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı)3 Maç
|Nazım Çangar (Binatlı YSK)3 Maç
|İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya)3 Maç
|Çağın Alibey (İncirli SK)1 Maç
|Mehmet Ada Arıkan (Esentepe)1 Maç
|Sabahiddin Özbek (Çetinkaya)3 Maç
|Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli
|Mustafa Katakan (Cihangir GSK) 1 Maç
|Sedat Devecioğlu (Dumlupınar)1 Maç
|Hüseyin Mertol (Dumlupınar)1 Maç
|Hakan Altın (China BazaarGG) 3 Maç
|4 Sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
|Sedat Akar (İncirli SK)
|Hasan Yönlüer (Küçük Kaymaklı TSK)