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Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

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Disiplin Kurulu cezaları açıkladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
Kırmızı kart ve disiplin cezaları
Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK)1 Maç
Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı)3 Maç
Nazım Çangar (Binatlı YSK)3 Maç
İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya)3 Maç
Çağın Alibey (İncirli SK)1 Maç
Mehmet Ada Arıkan (Esentepe)1 Maç
Sabahiddin Özbek (Çetinkaya)3 Maç
Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli
Mustafa Katakan (Cihangir GSK) 1 Maç
Sedat Devecioğlu (Dumlupınar)1 Maç
Hüseyin Mertol (Dumlupınar)1 Maç
Hakan Altın (China BazaarGG) 3 Maç
4 Sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
Sedat Akar (İncirli SK)
Hasan Yönlüer (Küçük Kaymaklı TSK)
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