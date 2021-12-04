Direnişin adı Mormenekşe

Stadyum:Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Mehmet Ekşici
Mormenekşe: Mehmet Salih, Aziz, İrfan, Mustafa Menekşeli, Halil Türen, Tugay, Aykut, Süleyman Bayır,MustafaOğur, Sabri Çiftçioğlu
Değirmenlik:Onurhan, Mertkan, Turgut, Raif, Sabri Selden, Mustafa Çelik, Salih Say, Yusuf, Burak, Hüseyin Keleş, İlyas
Kırmızı kart: 72.Dk Turgut Kaçar (Değirmenlik)
Goller: 67.Dk Süleyman Bayır 70.Dk Hüseyin Özbilen (Mormenekşe)-55.Dk İlyas (Değirmenlik)
15.Dk: Değirmenlik atağında Sabri etkili vurdu ancak kaleci Mehmet Salih gole izin vermedi.
29.Dk: Değirmenlik takımının kazandığı korner atışında İlyas topu doğrudan kaleye gönderdi ancak kaleci Mehmet Salih topu çıkarmayı başardı
55.Dk: Değirmenlik atağında Mormenekşe savunmasının ofsayt diye duraksamasından yararlanan Turgut pasını İlyas’a aktardı ve İlyas’ın vuruşunda top filelere gitti. Mormenekşe 0-1 Değirmenlik
67.Dk: Mormenekşe atağında ceza sahasına yapılan ortada Aziz vuruşunu yaptı ancak top kaleciden döndü. Dönen topu Süleyman tamamlayarak filelere gönderdi. Mormenekşe 1-1 Değirmenlik
70.Dk: Mormekşe’de kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Hüseyin Özbilen’in vuruşunda top filelere gitti. Mormenekşe 2-1 Değirmenlik
72.Dk: Değirmenlik’te Turgut Kaçar yaptığı hareketten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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