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Direnişin adı Mormenekşe

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Mormenekşe, Miracle Değirmenlik karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak, korona virüsün olumsuz etkisini üzerinden attı. Mormenekşe’nin galibiyet golünü korona virüsü yenen Hüseyin Özbilen kaydetti. Üst üste ikinci maçını kaybeden Miracle Değirmenlik, zirve yarışında bir darbe daha aldı

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Direnişin adı Mormenekşe
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Stadyum:Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Mehmet Ekşici
Mormenekşe: Mehmet Salih, Aziz, İrfan, Mustafa Menekşeli, Halil Türen, Tugay, Aykut, Süleyman Bayır,MustafaOğur, Sabri Çiftçioğlu
Değirmenlik:Onurhan, Mertkan, Turgut, Raif, Sabri Selden, Mustafa Çelik, Salih Say, Yusuf, Burak, Hüseyin Keleş, İlyas
Kırmızı kart: 72.Dk Turgut Kaçar (Değirmenlik)
 
Goller: 67.Dk Süleyman Bayır 70.Dk Hüseyin Özbilen (Mormenekşe)-55.Dk İlyas (Değirmenlik)
15.Dk: Değirmenlik atağında Sabri etkili vurdu ancak kaleci Mehmet Salih gole izin vermedi.
29.Dk: Değirmenlik takımının kazandığı korner  atışında İlyas topu doğrudan kaleye  gönderdi ancak kaleci Mehmet Salih topu çıkarmayı başardı
55.Dk:  Değirmenlik atağında Mormenekşe savunmasının ofsayt diye duraksamasından yararlanan  Turgut pasını İlyas’a aktardı ve İlyas’ın vuruşunda top filelere gitti.  Mormenekşe 0-1 Değirmenlik
67.Dk: Mormenekşe atağında ceza sahasına yapılan ortada Aziz vuruşunu yaptı ancak top kaleciden döndü. Dönen topu Süleyman tamamlayarak filelere gönderdi.  Mormenekşe 1-1 Değirmenlik
70.Dk: Mormekşe’de kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Hüseyin Özbilen’in vuruşunda top filelere gitti. Mormenekşe 2-1 Değirmenlik
72.Dk: Değirmenlik’te Turgut Kaçar yaptığı hareketten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
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Etiketler; #Mormenekşe #Hüseyin Özbilen #Miracle Değirmenlik
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