Dipkarpaz, yeniden BTM 1. Lig’de

BTM 2. lig final karşılaşmasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dipkarpaz ile Sadrazam Kayalar mücadelesi ve uzatmalı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, penaltı atışları sonucunda 5 – 4 kazanan Dipkarpaz şampiyon olarak yeniden BTM 1. Lige yükseldi

BTM 2. lig final karşılaşmasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dipkarpaz ile Sadrazam Kayalar karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı penaltılarda 5 – 4 kazanan Dipkarpaz şampiyon olarak BTM 1. Lig’e yükselmeyi başardı.



Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü golsüz bitti. Uzatmalara geçildi. Karşılaşmanın 115. dakikasında bir pozisyon sonrasında Dipkarpaz tribünlerinden sahaya pet şişe atılmasıyla başlayan olaylarda karşılaşma yaklaşık 25 dakika durdu. Takviye polislerin çağrılmasının ve stada gelmelerinin ardından karşılaşma yeniden başladı. İki dakika daha oynanan uzatmalarda da gol olmadı.

Penaltı vuruşları sonrasında maçı 5 – 4 kazanan Dipkarpaz takımı şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında kupa töreni yapıldı.

Yeniden BTM Birinci Lige dönen Dipkarpaz takımına kupasını KTFF Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Duvarcı takdim etti.

