banner913
banner932
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
30 0
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
94 0
 
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
127 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
65 0
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
83 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
42 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
36 0
banner964

Dipkarpaz, yeniden BTM 1. Lig’de

banner476

BTM 2. lig final karşılaşmasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dipkarpaz ile Sadrazam Kayalar mücadelesi ve uzatmalı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, penaltı atışları sonucunda 5 – 4 kazanan Dipkarpaz şampiyon olarak yeniden BTM 1. Lige yükseldi

banner825
Dipkarpaz, yeniden BTM 1. Lig’de
banner971

BTM 2. lig final karşılaşmasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dipkarpaz ile Sadrazam Kayalar karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı penaltılarda 5 – 4 kazanan Dipkarpaz şampiyon olarak BTM 1. Lig’e yükselmeyi başardı. 

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü golsüz bitti. Uzatmalara geçildi. Karşılaşmanın 115. dakikasında bir pozisyon sonrasında Dipkarpaz tribünlerinden sahaya pet şişe atılmasıyla başlayan olaylarda karşılaşma yaklaşık 25 dakika durdu. Takviye polislerin çağrılmasının ve stada gelmelerinin ardından karşılaşma yeniden başladı. İki dakika daha oynanan uzatmalarda da gol olmadı. 
Penaltı vuruşları sonrasında maçı 5 – 4 kazanan Dipkarpaz takımı şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında kupa töreni yapıldı. 
Yeniden BTM Birinci Lige dönen Dipkarpaz takımına kupasını KTFF Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Duvarcı takdim etti.
 

Etiketler; #dipkarpaz #SAKA #BTM 2. Lig #Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.