Dipkarpaz Disiplin Kurulu’na sevk edildi

BTM 2. Lig final karşılaşmalarından olan Dipkarpaz – Sadrazam Kayalar karşılaşmasında Dipkarpaz taraftarları tarafından yaratılan saha olayları nedeniyle Dipkarpaz Kulübü BTM Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

KTFF tarafından Disiplin Sevki duyurusu şöyle:

“KTFF Soruşturma Merci, 15.08.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

19330 maç numarasıyla Dipkarpaz TSK ile Sadrazam Kayalar SK arasında 12.08.2023 tarihinde oynanan İktisatbank BTM 2. Ligi müsabakasında Dipkarpaz TSK taraftarları tarafından yaratılan saha olayları nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca, Dipkarpaz TSK’nın BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”

