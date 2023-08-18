Dino Peter, yeniden MTG’de

Mağusa Türk Gücü Nijeryalı eski futbolcusu Dinopeter Jude Airaodion’u yeniden adaya getirdi.

2015-2016 sezonunda sarı yeşilli formayı giyen Dinopeter 2019-2020 sezonuna kadar toplan 6 sezon Mağusa Türk Gücü formasını terletmişti.

Ülkede Covid-19 nedeniyle bir sezon futbola ara verilmesi sonrasında federasyonun aldığı kararla yabancı sayısının 1’e düşürülmesi sonucunda Mağusa Türk Gücü yabancı hakkını Pote’den yana kullanınca Dinopeter ile yollar ayrılmıştı. 4 sezon Mağusa Türk Gücü’nden ayrı kalan Dinopeter’i yeni sezonda yine sarı yeşilli formayla sahalarımızda izleyeceğiz.

