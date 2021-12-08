Dikmen, Enver Madencioğlu’nu anacak

İktisat Bankası BTM 1. Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Dikmen Gücü yeni sezon öncesinde son hazırlıklarını yapıyor.

Dikmen Gücü, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçını anı maçı olarak oynayacak. Kulübe yıllarca kaleci olarak hizmet etmiş olan Enver Madencioğlu anısına düzenlenecek olan anı maçında Dikmen Gücü ile Gülgün Süt Düzova takımları karşılaşacaklar.

Enver Madencioğlu Anı Maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 14:30'da Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak.

