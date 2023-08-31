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Digiturk U-14 Ligi’nde final gecesi

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Bu sezon 35 takımın mücadele ettiği ve büyük çekişmeye sahne olan Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde finallerde rakiplerini geçen Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği takımları şampiyonluk için sahaya çıkacaklar

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Digiturk U-14 Ligi’nde final gecesi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları final maçına çıkacak.
Bu sezon 35 takımın mücadele ettiği ve büyük çekişmeye sahne olan Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde grup maçlarının ardından finallerde rakiplerini geçen Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği takımları bu akşam saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini ise İbrahim Katmer yapacak.
 
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