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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'ne başvurular başladı

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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'ne başvurular başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurular başladı. KTFF’den yapılan açıklamada başvuruların bugünden itibaren 28 Nisan 2023 Cuma gününe kadar süreceği bildirildi. Başvuruların ardından ligin statüsü ve sezon planlamasının duyurulacağı aktarıldı.
Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurmak isteyen kulüplerin, kulüp başlıklı kağıdında lige katılım göstereceklerine dair yazıyı, kulüp yetkilisinin imzası ve kulüp mührü ile KTFF’ye ulaştırması istendi.
 
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