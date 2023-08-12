Digitürk Kıbrıs U14 Ligi'nde final yolu kuraları pazartesi günü çekilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde 2. Tur kuraları 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleşecek. Kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Kura çekimi sonrası 2. Tur eşleşmelerinin yanı sıra, olası Çeyrek Final, Yarı Final ve Final eşleşmeleri de belli olacak. Kura çekimine gruplarını lider bitiren 6 takım ve en iyi iki grup 2'ncisi seri başı olarak katılacak. Final yolunda tüm maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanırken, 2. Tur maçları seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.