Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde 2. Tur eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde final yoluna kalan takımlar belli olurkenfinal yolu eşleşmeleri dün 14.00'te gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi.
Normal sezon sonunda 16 takım adını 2. tura yazdırırken; 1.Grup'ta Baf Ülkü Yurdu, 2.Grup'ta Yenicami AK, 3.Grup'ta Doğan Türk Birliği, 4.Grup'ta Esentepe KKSK, 5.Grup'ta Yonpaş Dumlupınar TSK ve 6.Grup'ta da 1461 İskele Trabzonspor gruplarını lider olarak tamamladılar.En iyi iki grup ikincisi ise 1.Grup ikincisi Binatlı YSK ve 4.Grup ikincisi Dilekkaya ASK takımları oldu. 6 grup lideri ve en iyi iki grup ikincisi 2.Tur eşleşmesinde seri başı olarak katıldılar.
Seri başı ekiplerin rakipleri ise 2.Grup ikincisi Gönyeli SK, 3.Grup ikincisi Alsancak Yeşilova TSK, 5.Grup ikincisi Mağusa Türk Gücü ve 6.Grup ikincisi Yedikonuk TSK olurken, en iyi üçüncüler sıralamasında ise 2.Grup üçüncüsü Çetinkaya TSK, 3.Grup üçüncüsü Türk Ocağı Limasol, 4.Grup üçüncüsü Lefkoşa Spor Birliği ve 5.Grup üçüncüsü Vadili TÇBSK yer aldı. Bu ekipler seri başı ekipler ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde bu turdan itibaren tüm maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
SERİ BAŞI
Baf Ülkü Yurdu
Yenicami AK
Doğan Türk Birliği
Esentepe KKSK
Yonpaş Dumlupınar
1461 İskele Trabzonspor
Binatlı YSK
Dilekkaya ASK
2.TORBA
Gönyeli SK
Alsancak Yeşilova SK
Mağusa Türk Gücü
Yedikonuk SK
Çetinkaya TSK
Türk Ocağı Limasol
Lefkoşa Spor Birliği
Vadili TÇBSK
İKİNCİ TUR EŞLEŞMEŞMELERİ ŞÖYLE:
1461 İskele TS-Gönyeli
Esentepe-Vadili
Dilekkaya-Mağusa Türk Gücü
Yenicami-Türk Ocağı
Binatlı-Yedikonuk
Doğan Türk Birliği-Lefkoşa Spor Birliği
Yonpaş Dumlupınar-Çetinkaya
Baf Ülkü Yurdu-Alsancak Yeşilova
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