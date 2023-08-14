Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde 2. Tur eşleşmeleri belli oldu

Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde final yoluna kalan takımlar belli olurken final yolu eşleşmeleri de çekilen kurayla belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde final yoluna kalan takımlar belli olurkenfinal yolu eşleşmeleri dün 14.00'te gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi.

Normal sezon sonunda 16 takım adını 2. tura yazdırırken; 1.Grup'ta Baf Ülkü Yurdu, 2.Grup'ta Yenicami AK, 3.Grup'ta Doğan Türk Birliği, 4.Grup'ta Esentepe KKSK, 5.Grup'ta Yonpaş Dumlupınar TSK ve 6.Grup'ta da 1461 İskele Trabzonspor gruplarını lider olarak tamamladılar.En iyi iki grup ikincisi ise 1.Grup ikincisi Binatlı YSK ve 4.Grup ikincisi Dilekkaya ASK takımları oldu. 6 grup lideri ve en iyi iki grup ikincisi 2.Tur eşleşmesinde seri başı olarak katıldılar.

Seri başı ekiplerin rakipleri ise 2.Grup ikincisi Gönyeli SK, 3.Grup ikincisi Alsancak Yeşilova TSK, 5.Grup ikincisi Mağusa Türk Gücü ve 6.Grup ikincisi Yedikonuk TSK olurken, en iyi üçüncüler sıralamasında ise 2.Grup üçüncüsü Çetinkaya TSK, 3.Grup üçüncüsü Türk Ocağı Limasol, 4.Grup üçüncüsü Lefkoşa Spor Birliği ve 5.Grup üçüncüsü Vadili TÇBSK yer aldı. Bu ekipler seri başı ekipler ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde bu turdan itibaren tüm maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

SERİ BAŞI

Baf Ülkü Yurdu

Yenicami AK

Doğan Türk Birliği

Esentepe KKSK

Yonpaş Dumlupınar

1461 İskele Trabzonspor

Binatlı YSK

Dilekkaya ASK

2.TORBA

Gönyeli SK

Alsancak Yeşilova SK

Mağusa Türk Gücü

Yedikonuk SK

Çetinkaya TSK

Türk Ocağı Limasol

Lefkoşa Spor Birliği

Vadili TÇBSK

İKİNCİ TUR EŞLEŞMEŞMELERİ ŞÖYLE:

1461 İskele TS-Gönyeli

Esentepe-Vadili

Dilekkaya-Mağusa Türk Gücü

Yenicami-Türk Ocağı

Binatlı-Yedikonuk

Doğan Türk Birliği-Lefkoşa Spor Birliği

Yonpaş Dumlupınar-Çetinkaya

Baf Ülkü Yurdu-Alsancak Yeşilova

