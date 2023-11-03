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Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de fikstür çekiliyor

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Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de fikstür çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekiliyor. 7 Kasım 2023 Salı günü saat 14.30'da gerçekleşecek fikstür çekimine Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu ev sahipliği yapacak.
Fikstür çekiminin ardından lig 18-19 Kasım 2023 tarihinde başlayacak.
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Kırmızı Grup'ta; Dörtyol SK, Kaplıca Karadeniz 61 SK, Tuzlaspor, Dipkarpaz TSK, Pile TSK, Mehmetçik TÇBSK, Yenierenköy TSK, Türkmenköy ASK, German Gold Akova Vuda TÇB ve İncirli SK,
Beyaz Grup'ta ise; Vadili TÇBSK, Dikmen Gücü SK, Bostancı Bağcıl SK, Karaoğlanoğlu SK, Gülgün Süt Düzova GSK, Ortaköy SK, Denizli SK, Demirhan SK, Mevlevi SK ve Atoll Kozanköy takımları yer alacak.
 
 
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