“Deprem Şehitleri Turnuvası” karmalarının sorumluları açıklandı

Futbolun Paydaşları iptal edilen CONİFA Kupası yerine hem futbolcularımızın ve hocalarımızın motivasyonu artırmak hem de depremde kaybettiğimiz şehitler anısına Karmalar Turnuvası düzenleme kararı alması sonrası hazırlıklar sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim, KKTC Milli takımlar teknik direktörü Caner Oshan, karmaları çalıştıracak teknik adamlar ve antrenörlerin katılımıyla Dernek lokalinde yapılan toplantı sonrasında çalışmalar başladı. Mayıs ayı sonunda başlatılacak olan “Deprem Şehitleri Turnuvası” kurallarının konuşulduğu toplantıda 12 Mayıs Cuma günü karmalar açıklanıyor. Karamaların açıklanması sonrasında Aksa liglerinde play-off-out oynayacak olan takımların oyuncuları dışında diğer oyuncular antrenmanlara devam edeceği açıklandı.
KARMA ANTRENÖRLERİ AÇIKLANDI
KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi, KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan bir araya gelerek karmalarda görev yapacak hocaları açıklandı. Antrenörler Derneği yönetim kurulu üyeleri karmalarda teknik direktör olarak çalıştırmama kararı alınırken, yönetici olarak karmalarda görev alacak.
Futbolun paydaşların düzenleyeceği turnuvada Aksa Süper Lig ve Aksa 1.ligde yer alan 32 A takım oyuncularından seçilecek 8 bölge karmalarından oluşacak takımların katılacağı “Deprem Şehitleri Turnuvası” karmaların takım antrenörleri şöyle.
İskele Melekler Karması
Pera Larnaka Gençler Birliği
Yeni Boğaziçi
Mormenekşe
Yeni Erenköy
Sorumlu: Kılıçali Kahraman-Eralp Şerifoğlu
Yardımcı: Cenk Şeren
Kaleci: Mustafa Özkaraman
Yönetici: Mürsel Altuntaş
Mağusa Melekler Karması
Mağusa Türk Gücü
Yonpaş Dumlupınar
Ünimar Maraş
İncirli
Sorumlu: Sedat Devecioğlu
Yardımcı: İzzet Kaçmaz
Kaleci: Hüseyin Mertol
Yönetici: Ahmet Ogan
Mesarya Melekler Karması
Cihangir
Mesarya
Miracle Değirmenlik
Dörtyol
Sorumlu: Toygar Davulcu- Nazım Aktunç
Yardımcı: Korhan Kotbaş
Kaleci: Ali Duvarcı
Yönetici: Umut Güden
Başkent Melekler Karması
Yenicami
Küçük Kaymaklı
Çetinkaya
China Bazzar Gençlik Gücü
Sorumlu: Emre Perçinci-Derviş Kolcu-Cemal Kır
Kaleci: Hakan Dervişoğlu
Yönetici: Erman Çelik
Lefkoşa Melekler Karması
Hamitköy
Göçmenköy
Gönyeli
M.Hacıali Yılmazköy
Sorumlu: Ahmet Sakallı-Kadir Hakel
Yardımcı: İsmail Soydan
Kaleci: Alirıza Levent
Yönetici: Mustafa Piro
Güzelyurt/ Lefke Melekler Karması
Lefke
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı
Yalova
Sorumlu: Orçun Volkan-Serkan Önet
Kaleci: Zihni Yurttaş
Yönetici: Cengiz Bahşi
Girne Melekler Karması
Doğan Tük Birliği
Türk Ocağı Limasol
Düzkaya
Esentepe
Sorumlu: Davut Kansu-Hüseyin Dorak
Kaleci: Ahmet Çeliker
Yönetici: Hasan Özkan
Alsancak Melekler Karması
Merit Alsancak Yeşilova
Karşıyaka
Lapta
Girne Halk Evi
Sorumlu: Devrim İzge-Hamis Çakır
Yardımcı: Recep Perçinkardeşler
Kaleci: Cenk Şekeroğlu
Yönetici: Eray Yavuk
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.