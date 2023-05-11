“Deprem Şehitleri Turnuvası” karmalarının sorumluları açıklandı

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi, KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan bir araya gelerek karmalarda görev yapacak hocaları açıkladı

Futbolun Paydaşları iptal edilen CONİFA Kupası yerine hem futbolcularımızın ve hocalarımızın motivasyonu artırmak hem de depremde kaybettiğimiz şehitler anısına Karmalar Turnuvası düzenleme kararı alması sonrası hazırlıklar sürüyor.Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim, KKTC Milli takımlar teknik direktörü Caner Oshan, karmaları çalıştıracak teknik adamlar ve antrenörlerin katılımıyla Dernek lokalinde yapılan toplantı sonrasında çalışmalar başladı. Mayıs ayı sonunda başlatılacak olan “Deprem Şehitleri Turnuvası” kurallarının konuşulduğu toplantıda 12 Mayıs Cuma günü karmalar açıklanıyor. Karamaların açıklanması sonrasında Aksa liglerinde play-off-out oynayacak olan takımların oyuncuları dışında diğer oyuncular antrenmanlara devam edeceği açıklandı.KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi, KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan bir araya gelerek karmalarda görev yapacak hocaları açıklandı. Antrenörler Derneği yönetim kurulu üyeleri karmalarda teknik direktör olarak çalıştırmama kararı alınırken, yönetici olarak karmalarda görev alacak.Futbolun paydaşların düzenleyeceği turnuvada Aksa Süper Lig ve Aksa 1.ligde yer alan 32 A takım oyuncularından seçilecek 8 bölge karmalarından oluşacak takımların katılacağı “Deprem Şehitleri Turnuvası” karmaların takım antrenörleri şöyle.Pera Larnaka Gençler BirliğiYeni BoğaziçiMormenekşeYeni ErenköySorumlu: Kılıçali Kahraman-Eralp ŞerifoğluYardımcı: Cenk ŞerenKaleci: Mustafa ÖzkaramanYönetici: Mürsel AltuntaşMağusa Türk GücüYonpaş DumlupınarÜnimar MaraşİncirliSorumlu: Sedat DevecioğluYardımcı: İzzet KaçmazKaleci: Hüseyin MertolYönetici: Ahmet OganCihangirMesaryaMiracle DeğirmenlikDörtyolSorumlu: Toygar Davulcu- Nazım AktunçYardımcı: Korhan KotbaşKaleci: Ali DuvarcıYönetici: Umut GüdenYenicamiKüçük KaymaklıÇetinkayaChina Bazzar Gençlik GücüSorumlu: Emre Perçinci-Derviş Kolcu-Cemal KırKaleci: Hakan DervişoğluYönetici: Erman ÇelikHamitköyGöçmenköyGönyeliM.Hacıali YılmazköySorumlu: Ahmet Sakallı-Kadir HakelYardımcı: İsmail SoydanKaleci: Alirıza LeventYönetici: Mustafa PiroLefkeBaf Ülkü YurduBinatlıYalovaSorumlu: Orçun Volkan-Serkan ÖnetKaleci: Zihni YurttaşYönetici: Cengiz BahşiDoğan Tük BirliğiTürk Ocağı LimasolDüzkayaEsentepeSorumlu: Davut Kansu-Hüseyin DorakKaleci: Ahmet ÇelikerYönetici: Hasan ÖzkanMerit Alsancak YeşilovaKarşıyakaLaptaGirne Halk EviSorumlu: Devrim İzge-Hamis ÇakırYardımcı: Recep PerçinkardeşlerKaleci: Cenk ŞekeroğluYönetici: Eray Yavuk