Deprem Şehitleri Turnuvası için kuralar çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği, KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, KKTC Futbolcular Derneği ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde Deprem Şehitleri’ni anma amacıyla turnuva bu hafta sonu başlıyor.

32 takımdan oluşturulan 8 karma Deprem Şehitleri Turnuvası adı altında mücadele edecek.

İlk tur maçları 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 1 Haziran Perşembe günü olarak belirlenirken, final karşılaşması ise 6 Haziran Salı gecesi oynanacak.

Bugün bir araya gelen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği, KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, KKTC Futbolcular Derneği ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği paydaşlarının başkanları, kura çekimini gerçekleştirdi.

Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler ve maçların programı belli oldu.

27 Mayıs Cumartesi

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Başkent Karması-Alsancak Karması (17:30)

Mağusa Karması-Güzelyurt/Lefke Karması (19:30)

28 Mayıs Pazar

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Lefkoşa Karması-İskele Karması (17:30)

Girne Karması-Mesarya Karması (19:30)

1 Haziran Perşembe: Yarı Finaller (Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı)

5 Haziran Salı: Final (Lefkoşa Atatürk Stadı)