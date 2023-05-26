Deprem Şehitleri Turnuvası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası” 27 Mayıs Cumartesi akşamı başlıyor.
8 BÖLGE KARMASI
6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaşamını kaybeden vatandaşlarımızı anma amacıyla düzenlenen organizasyonda İskele Melekler Karması, Mağusa Melekler Karması, Mesarya Melekler Karması, Başkent Melekler Karması, Lefkoşa Melekler Karması, Güzelyurt/Lefke Melekler Karması, Girne Melekler Karması, Alsancak Melekler Karması’ndan oluşan 8 bölge karması “Deprem Şehitleri Turnuvası” adı altında mücadele edecek.
KARŞILAŞMALARIN 4.DAKİKA 17.SANİYESİNDE ANMA AKTİVİTELERİ YAPILACAK
Maçlara girişlerin 20 TL ücret alınacağı, karşılaşmaların 4.dakika 17. saniyesinde anma aktiviteleri yapılacak. Futbolun paydaşların ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan’ın destek verip katkı koyduğu “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” çeyrek final maçları 27 Mayıs Cumartesi, 28 Mayıs Pazar günleri oynanıyor. Yarı final karşılaşmaları 1 Haziran Perşembe günü, final karşılaşması ise 6 Haziran Salı akşamı oynanarak turnuva tamamlanacak.
Deprem Şehitleri Turnuvasında program şöyle.
27 Mayıs Cumartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Başkent Karması-Alsancak Karması (17:30)
Mağusa Karması-Güzelyurt/Lefke Karması (19:30)
28 Mayıs Pazar
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Lefkoşa Karması-İskele Karması (17:30)
Girne Karması-Mesarya Karması (19:30)
1 Haziran Perşembe: Yarı Finaller (Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı)
6 Haziran Salı: Final (Lefkoşa Atatürk Stadı)
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