Dem’sCons. Çanakkale’nin Girne kampı tamamlandı

Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale’de 1.hazırlık dönemi 2.etap kamp çalışmaları tamamlandı. Dem’sCons. Çanakkale’de 26-29 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçekleştirilirken, 1. Hazırlık dönemi 2. Etap çalışmaları da tamamlanmış oldu. Dem’sCons. Çanakkale’de kafile başkanlığını Sporcu Sorumlusu Mehmet Bakar, Ramadan Şemsettin, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlık Sorumlusu Soner Sarıdan, malzemeci Zafer Çoban ve 29 futbolcu yer aldı. Beş günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan Dem’sCons. Çanakkale, Düzkaya, Ozanköy ile de 2 hazırlık maçı yaptı. Antrenmanların dışında yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyon açısından da önemli olurken, kampa ön plana çıkan unsurlarla birlikte verimlilik artırıldı.

“GÜZEL ORTAMDA VERİMLİ ÇALIŞTIK”

17 Temmuz’dan beri çok yoğun bir şekilde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale kamp boyunca çabukluk, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktiksel olarak yapılan antrenmanlar yanı sıra yapılan iki hazırlık maçı da dahil futbolcuların istekli, arzulu, gayretli ve disiplinli bir şeklide çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Pia Bella Hotel’de çok iyi ve çok güzel bir ortamda gerçekleştirmiş oldukları kampta güç depolayarak tamamlandığının ve oldukça verimli geçtiğinin altını çizdi.

“ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ”

Dem’sCons. Çanakkale teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp tamamlanırken, yeni sezona yönelik koymuş oldukları hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, bu yönde de hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, yeni sezon öncesinde mevcut kadroya yapmış olduğu önemli transferlerle ligde zirveye oynayabilecek kadro kurulduğunu, zirveyi hedeflediklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, çalışmalar yoğun ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Takımı ihtiyacı olan transferlerin yapılmasıyla birlikte kadrolarını genişlettiklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yapılan transferlerin mevcut kadroya önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu, sadece Türkiye’den gelecek yabancı futbolcuyla birlikte tam takım olarak çalışılacağını ve lige kadar hazır hale geleceklerini belirtti. Kamp boyunca takım içi uyum kısa sürede aşıldığına dikkat çeken teknik direktör Ahmet Ogan, 1. Ligin her zaman çok zor geçtiğine vurgu yaptı. Sezon başında koymuş oldukları hedefe ulaşmak adına ciddi sorumlulukları olduğunu, hedefe ulaşama adına ise işi baştan sıkı tutarak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini ifade eden ahmetogan, ekip arkadaşlarım ve futbolcu kardeşlerimizle sorumluluğumuzun bilinci içerisinde olduklarına vurgu yaparak, Pia Bella Hotel’de gerçekleştirilen kampa destek olan, katkı sağlayan başkan Süleyman Can ve yönetime, Pia Bella Hotel personel çalışanlarına, emeği geçen katkı koyan herkese şahsım ve takımım adına çok teşekkür ederim dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dem’sCons. Çanakkale’de, sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, bugün son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 1. Hazırlık dönemi son etap çalışmasına 4 Eylül Pazartesi’nden itibaren devam edecek olan Dem’sCons. Çanakkale, 8 Eylül Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk stadında ilk kez düzenlenecek olan KKTFAD kupasında karşılaşacağı Miracle Değirmenlik maçına kadar çalışmalarını sürdürecek.