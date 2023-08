Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor

Dem's Cons. Çanakkale, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Mağusa Türk Gücü ile anlaşarak Orhan Kalaycı, Sami Ergazi bonservisli, Mehmet Yardımcı’yı kiralık, İncirli’den ise Sezer Sezer’i kiralık olarak transfer ederek Futbol Federasyonu'nda futbolculara imzaları attırdı

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi Dem’s Cons. Çanakkale futbol takım kadrosunu yeni sezon öncesinde güçlendirmek için düğmeye bastı. Gazimağus’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’de 1. transfer döneminde yapmış olduğu transferlerle kadroya takviyeler yapmaya devam ediyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak takım kurmak için kolları sıvayan Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, anlaşmaya vardıkları futbolculara Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırmaya devam ediyor.Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varılarak renklerine bağladı. 1. Hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde devam eden Dem’s Cons. Çanakkale takımın ihtiyaç duyulan mevkiler için transfer döneminde anlaşmaya vardığı Orhan Kalaycı, Sami Ergazi, Mehmet Yardımcı, Sezer Sezer’den oluşan 4 futbolcuyu takım kadrosuna katarak önemli takviyeler yaptı.Mağusa Türk Gücü ile anlaşarak Orhan Kalaycı, Sami Ergazi bonservisli, Mehmet Yardımcı’yı kiralık, İncirli’den ise Sezer Sezer’i kiralık olarak transfer eden Dem’s Cons. Çanakkale’de başkan Süleyman Can, Asbaşkan ve Futbol Federasyon temsilcisi Abbas Mendeli, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atıldı. Resmi olarak bonservisli ve kiralık transferleri gerçekleştirmeye devam eden Gazimağusa’nın yeşil beyazlı takımı Dem’s Cons. Çanakkale’da transfer çalışmaları da sürüyor. Hedefi zirve olarak belirleyen Dem’s Cons. Çanakkale başkanı Süleyman Can yönetimi, Uvanç Recaioğlu, Barın Bozak, Anıljan Jorayev’i renklerine bağlayarak ilk resmi transferleri gerçekleştirmesinin ardından Orhan Kalaycı, Sami Ergazi, Mehmet Yardımcı, Sezer Sezer’i de transfer ederken kadrosuna önemli isimler katarak güçlendirirken, görüşmekte olduğu bir iki futbolcu ile de anlaşma noktasına geldiği ve kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.