Değirmenlik’ten bir bomba daha

Necati Külahlılar
Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik kadrosunu güçlendirme adına transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.
Dün MTG eski kaptanı Yasin Kurt ile anlaşan Miracle Değirmenlik bugün ise bir başka MTG’li futbolcu Halil Uçar’la anlaştı.
Şampiyon MTG’nin serbest transfer halı olan defans oyuncusu Halil Uçar bu akşam bir araya geldiği Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan’la el sıkıştı.
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